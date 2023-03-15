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    Восстанавливать сгоревшие лесопосадки начали в Караганде

    15 Марта 2023, 05:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 40 га земли расчистят после пожара в Карагандинском лесничестве. На этой территории в будущем появятся новые саженцы, передает коррспондент МИА «Казинформ».

    Специалисты государственной лесной охраны уже приступили к расчистке поврежденных площадей в районе Кирзавода. Летом прошлого года здесь произошел крупный пожар.

    Работы начались с санитарной очистки поврежденных огнем деревьев. На сегодняшний день лесники расчистили два гектара.

    «После вырубки и расчистки площадей запланирована раскорчевка пней. Далее будет разработан рабочий проект, а уже затем проведут двухгодичную обработку почвы. В проекте отобразят схемы посадки, ассортимент высаживаемых пород и количество посадочного материала. Первая посадка леса планируется в 2026 году», – сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология
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