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    Воспитывающей детей с инвалидностью семье помогли сотрудники филиала «Правительства для граждан»

    8 Октября 2020, 21:17

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники акмолинского филиала «Правительство для граждан» помогли многодетной семье, в которой воспитываются два ребенка-инвалида, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала.

    В рамках начавшегося месячника по поддержке пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями акмолинский филиал «Правительство для граждан» помог продуктами питания многодетной семье, в которой воспитываются пятеро детей, двое из которых - инвалиды с диагнозом ДЦП.

    14-летние двойняшки - мальчик и девочка - с рождения прикованы к инвалидному креслу. Мама детей говорит, что они родились недоношенными, вследствие чего им поставили диагноз «Детский церебральный паралич».

    «Конечно, сложно бывает порой, но я никогда не опускаю руки. Сама ничего ни у кого не прошу. Сотрудники филиала нашли нашу семью, связались со мной, спросили, нужна ли помощь. Спасибо огромное, что в наше время есть неравнодушные к чужим проблемам», – делится мама Асем.

    Проводить такие акции стало для областного филиала «Правительство для граждан» уже доброй традицией. К примеру, они оказывают помощь пансионату пожилых людей, не забывают навещать Дом мамы в Кокшетау, помогают особенным детям и одиноким пенсионерам.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Благотворительность
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