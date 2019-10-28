Воспитателя осудили на 6 лет за попытку похищения ребенка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Медеуском районном суде №2 Алматы вынесли приговор воспитательнице, которая пыталась летом похитить 5-летнего ребенка из ясли-сада №96, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саягуль Жаналык признали виновной по статьям: 24 часть 3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 125 часть 2 пункт 5 и 8 (Похищение человека) и назначили ей лишения свободы сроком на 6 лет. Она будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности.

Ранее государственный обвинитель запросил 6 лет тюрьмы для воспитательницы. Она в своём последнем слове попросила прощения у родителей мальчика и заявила, что жалеет и стыдится о случившемся.

Свою вину подсудимая полностью признала и также объяснила свой поступок.

Напомним, 16 июля женщина в шляпе и в темных очках пыталась похитить пятилетнего мальчика из детсада №96 Алматы. Но сделать ей этого не удалось благодаря бдительности другой воспитательницы, которая задержала их у выхода. Инцидент попал на видео.

Позже 25 июля полиция Алматы задержала женщину. Похитительницей оказалась воспитатель того же детсада – Саягуль Жаналык. Она хотела потребовать денежный выкуп с родителей ребенка, с которыми она близко общалась до этого времени.

Приговор не вступил в законную силу. Осужденная имеет право обжаловать решение суда в течение 15 дней.