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    Воспитателя осудили на 6 лет за попытку похищения ребенка в Алматы

    28 Октября 2019, 12:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Медеуском районном суде №2 Алматы вынесли приговор воспитательнице, которая пыталась летом похитить 5-летнего ребенка из ясли-сада №96, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Саягуль Жаналык признали виновной по статьям: 24 часть 3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 125 часть 2 пункт 5 и 8 (Похищение человека) и назначили ей лишения свободы сроком на 6 лет. Она будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности.

    Ранее государственный обвинитель запросил 6 лет тюрьмы для воспитательницы. Она в своём последнем слове попросила прощения у родителей мальчика и заявила, что жалеет и стыдится о случившемся.

    Свою вину подсудимая полностью признала и также объяснила свой поступок.

    Напомним, 16 июля женщина в шляпе и в темных очках пыталась похитить пятилетнего мальчика из детсада №96 Алматы. Но сделать ей этого не удалось благодаря бдительности другой воспитательницы, которая задержала их у выхода. Инцидент попал на видео.

    Позже 25 июля полиция Алматы задержала женщину. Похитительницей оказалась воспитатель того же детсада – Саягуль Жаналык. Она хотела потребовать денежный выкуп с родителей ребенка, с которыми она близко общалась до этого времени.

    Приговор не вступил в законную силу. Осужденная имеет право обжаловать решение суда в течение 15 дней.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Судебный процесс
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