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    Воспитателей центра «Балам-ай» уволили из-за грубого обращения с детьми-инвалидами в Астане

    19 Января 2023, 22:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время родители детей подали заявление в правоохранительные органы. Начато досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Мониторинговая группа в составе представителей Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования, уполномоченного по защите прав детей по жалобе родителей посетили центр ОФ «Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов «Балам-ай».

    Родители жаловались на грубое обращение воспитателей с детьми. В целях защиты прав детей мониторинговая группа провела беседу с родителями пострадавших детей, с руководством Центра о недопущении подобных фактов.

    «В настоящее время родителями подано заявление в правоохранительные органы, начато досудебное расследование. Виновные воспитатели уволены в связи с грубым обращением с детьми. Центр «Балам-ай» реализует государственный социальный заказ Министерства труда и социальной защиты населения. Уполномоченному ведомству Министерством просвещения направлено письмо с рекомендацией провести проверку в центрах для детей с особыми образовательными потребностями», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В целях профилактики жестокого обращения с детьми Министерством просвещения планируется проведение мониторинга деятельности всех детских садов и центров для детей с особыми образовательными потребностями. Мониторинг будет проводиться с участием представителей Министерства просвещения, территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования, региональных уполномоченных по правам ребенка и представителей НПО.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Астана Минпросвещения РК Дети
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