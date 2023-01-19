Воспитателей центра «Балам-ай» уволили из-за грубого обращения с детьми-инвалидами в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время родители детей подали заявление в правоохранительные органы. Начато досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Мониторинговая группа в составе представителей Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования, уполномоченного по защите прав детей по жалобе родителей посетили центр ОФ «Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов «Балам-ай».

Родители жаловались на грубое обращение воспитателей с детьми. В целях защиты прав детей мониторинговая группа провела беседу с родителями пострадавших детей, с руководством Центра о недопущении подобных фактов.

«В настоящее время родителями подано заявление в правоохранительные органы, начато досудебное расследование. Виновные воспитатели уволены в связи с грубым обращением с детьми. Центр «Балам-ай» реализует государственный социальный заказ Министерства труда и социальной защиты населения. Уполномоченному ведомству Министерством просвещения направлено письмо с рекомендацией провести проверку в центрах для детей с особыми образовательными потребностями», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях профилактики жестокого обращения с детьми Министерством просвещения планируется проведение мониторинга деятельности всех детских садов и центров для детей с особыми образовательными потребностями. Мониторинг будет проводиться с участием представителей Министерства просвещения, территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования, региональных уполномоченных по правам ребенка и представителей НПО.



