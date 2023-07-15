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    Воспитательницу детского сада казнили в Китае за умышленное отравление детей

    15 Июля 2023, 10:32

    ПЕКИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детского сада, умышленно отравившей 25 детей нитритом натрия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    По сообщению издания «Пэнпай», в одном из детских садов города Цзяоцзо в марте 2019 года было зафиксировано массовое пищевое отравление. После расследования полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила в кашу дошкольников нитрит натрия. 25 детей пострадали, один из отравленных умер после 10 месяцев лечения.

    Мотивом преступления стал конфликт с коллегой из детского сада.

    Как пишут местные СМИ, родители не принимают извинения бывшей воспитательницы. Также в ходе расследования воспитательница призналась, что не думала о детях и хотела лишь отомстить своей коллеге.

    Следователи также выяснили, что в 2017 году женщина из-за бытовой ссоры подсыпала в напиток своего мужа нитрит натрия, в результате чего он получил отравление средней тяжести.

    Отравительницу казнили 13 июля.

    Напомним, недавно мужчина с ножом напал на детский сад в юго-восточной провинции Гуандун в Китае. Погибли шесть человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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