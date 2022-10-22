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    Воспитатель била детей в саду в Павлодарской области: полиция начала проверку

    22 Октября 2022, 17:27

    АКСУ. КАЗИНФОРМ - Полиция Павлодарской области начала проверку фактов нанесения телесных повреждений в одном из детских садов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    21 октября в полицию города Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей несовершеннолетних, в частности, о принятии мер к воспитателю детского сада №12, которая наносит телесные повреждения детям.

    «По данному обращению полицией начата проверка, в ходе которой изъяты видеозаписи. При просмотре установлено, что работник детского сада наносила побои несовершеннолетним. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителя данного дошкольного учреждения.

    В начале недели сообщалось, что в специализированном детском саду города Павлодара так же имели место факты избиения детей.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Образование Происшествия Видео
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