Воспитатель била детей в саду в Павлодарской области: полиция начала проверку

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Полиция Павлодарской области начала проверку фактов нанесения телесных повреждений в одном из детских садов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

21 октября в полицию города Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей несовершеннолетних, в частности, о принятии мер к воспитателю детского сада №12, которая наносит телесные повреждения детям.

«По данному обращению полицией начата проверка, в ходе которой изъяты видеозаписи. При просмотре установлено, что работник детского сада наносила побои несовершеннолетним. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителя данного дошкольного учреждения.

В начале недели сообщалось, что в специализированном детском саду города Павлодара так же имели место факты избиения детей.