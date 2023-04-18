Воспитатель Алма Тауекелова рассказала о том, как за годы Независимости менялись дети и подход к ним

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Алма Тауекелова 32 года работает воспитателем в детском саду. Свою трудовой путь она начала в 1984 году в ясли-саде «Аленка» в Костанайской области. Она с теплотой вспоминает свою первую группу, а дети, которым уже больше 30 лет, все также называют ее «апай». В настоящее время она продолжает трудиться, но уже в столице Казахстана и считается одним из лучших специалистов в городе. О своей работе и принципах она рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Алма Айдарбековна, почему Вы решили стать воспитателем?

- Воспитателем я работаю вот уже 32 года. Я сама выбрала эту специальность и очень хотела стать воспитателем. Образование я сначала получила в Аркалыкском педагогическом училище. Позже окончила Казахский государственный женский педагогический институт. Я очень люблю работать с детьми, и планирую продолжать работать именно воспитателем.

- Каких принципов Вы придерживаетесь в своей работе?

- Самая главная моя задача – это здоровье детей, потом – дать им образование. Обучать детей и передавать им знания – для меня это настоящее счастье.

- Воспитатели, учителя – это те люди, которые закладывают основу целого общества. Но не все понимают значимость Вашей работы…

- Действительно, зачастую нашу работу недооценивают. Но я бы хотела все-таки подчеркнуть, что воспитание начинается с семьи и только потом в детском саду, а дальше – в школе. Для меня главное – это обучить детей, дать им необходимые знания, раскрыть их лучшие стороны.

- Насколько поменялась методика воспитания детей за 32 года?

- Когда я только начала работать, это было сразу после окончания училища в 1984 году, была советская методика воспитания. Сейчас же времена изменились, методики основаны на том, чтобы давать детям возможности, свободу, выстраивать дружеские отношения между ребенком и воспитателем, разговаривать с ними на одном уровне, как друг. Раньше такого не было, воспитатель был главным, и его должны были беспрекословно слушаться. Сейчас дети другие, у них свое мнение, каждый может выразить свою фантазию, как пожелает. И мы отталкиваясь от этого, выстраиваем свою работу.

- Я слышала от других воспитателей, что сейчас сложнее не столько с детьми, сколько с их родителями? Так ли это?

- Конечно, современные родители отличаются. Молодые родители хотят многое дать своим детям, дать им лучшие знания. Поэтому и мы стараемся передать все, что мы знаем и умеем, нашим воспитанникам.

- Требуют ли от Вас повышать квалификацию, получать дополнительное образование?

- Повышать уровень своих знаний и навыков – в первую очередь нужно нам самим. Да, мы регулярно повышаем свою квалификацию, раз в пять лет проходим аттестацию. Также мы участвуем в различных научных конференциях, семинарах, конкурсах.

- У некоторых родителей есть страх, что с их детьми будут плохо обращаться. О таких случаях известно из новостей. Были ли Вы сами свидетелем подобного в своей практике?

- Лично я не сталкивалась с таким. В основном родители довольны условиями для детей. Сейчас я специализируюсь на работе с группами предшкольной подготовки, готовлю малышей к школе, учу их читать, писать. С какими-либо трудностями с родителями я не сталкивалась.

- Сколько детей в вашей группе?

- В моей группе 25 детей, из них 15 девочек и 10 мальчиков.

- Как Вам удается распределить любовь ко всем детям?

- У каждого ребенка ведь свой характер, к каждому стараюсь найти индивидуальный подход. Некоторые очень активные, подвижные, другие – стеснительные. Стеснительным стараюсь дать возможность привыкнуть и постепенно раскрыть их. Подвижным даю различные задания, развиваю лидерство, объединяю с более спокойными детьми. Таким образом стараюсь сделать их равными. Никогда не говорю, что ты такой, а ты сякой, и не делю их. Стараюсь давать им побольше заданий, считалок, вместе учим стихи. Также у нас есть логопед, выполняем его задания. Вместе с тем работаю совместно с психологом, рассказываю об особенностях характера, психолог дает свои рекомендации, таким образом помогает в работе с детьми.

- С колько групп Вы уже выпустили?

- Я работаю в детском саду «Қарлығаш» 12 лет. Здесь я выпустила уже семь групп. Даст Бог, этим летом эта предшкольная группа станет моим восьмым выпуском.

- Помните ли Вы свой самый первый выпуск? В каком они сейчас возрасте?

- Помню, конечно. Я начала свою трудовую деятельность в ясли-саде «Аленка» в Тургайской области, сейчас это Костанайская область. Обучение в садике было смешанным, часть групп были с казахским языком обучения, часть – с русским. Выпускники уже взрослые люди, семейные, у них у самих уже есть дети. При встрече меня узнают и все также называют «апай». В детском саду «Қарлығаш» мой первый выпуск – это группа «Шаттық». Очень хорошая группа была, все дети были любознательными, с большим желанием учились. В прошлом году они окончили 11 класс, сейчас уже учатся в университетах. Мы всегда рады увидеться с родителями и уже повзрослевшими детьми, при встрече мы обнимаемся, как родственники.

- Благодарю за беседу!



