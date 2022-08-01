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    • Воспитанников мини-центра не кормят из-за подорожания продуктов в селе СКО

    1 Августа 2022 18:32

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области родители пришкольного мини-центра, который находится в селе Новомихайловское, пожаловались на то, что в учебное заведение перестали привозить продукты и дети остались без питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях сельчане пишут, что пребывание ребятишек в мини-центре сократили из-за отсутствия питания. Работающие родители в растерянности - с кем оставлять детей.

    «Больше месяца в мини-центры Мамлютского района не завозят продукты питания для детей. Как нам объяснили, это связано с тем, что цены на продукты повысились, а с поставщиками не хотят перезаключить договора по новым ценам. Все поставщики отказались работать с мини-центрами. Нам сказали, что руководитель РОО Ташмаганбетов М.И. обращался в управление с вопросом перезаключить договоры с поставщиками, но получил отрицательный ответ, ему ответили, что только в декабре можно это сделать», - сообщают сельчане. (пунктуация и орфография автора сохранены).

    В районном отделе образования подтвердили наличие проблемы.

    «В связи с ростом цен на продукты питания у поставщиков не имеется возможности поставлять продукты питания по установленным в договорах ценам, так как по многим позициям закупочная цена в разы больше, чем оплачивается по договору. Совместно с поставщиками ведется работа по решению вопроса», - заявили в отделе.

    Пользователи в комментариях тэгают аккаунт акима области. Родители малышей надеются, что проблему местные власти решат, и им не придется оставлять детей без присмотра.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Образование #Цены и тарифы
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