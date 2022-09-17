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    Воспитанников детского дома обучат основам программирования в Караганде

    17 Сентября 2022, 18:13

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Волонтеры клуба «Мост Добра» будут обучать основам программирования воспитанников детского дома в Караганде. Первое занятие прошло в субботу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инициатором социального проекта по обучению воспитанников детского дома программированию стала ученица 12-го класса Томирис Мадиева.

    Она получила грант на осуществление своего проекта от ZHAS PROJECT – 2022.

    Девушка приобрела необходимое оборудование, вместе с волонтерами школьного клуба разработала план обучения.

    Педагогами и волонтерами клуба «Мост Добра» Назарбаев Интеллектуальной школы начата работа по реализации социального проекта для воспитанников с ограниченными возможностями в развитии детского дома Караганды. Недавно волонтеры из числа учащихся 9-11 классов под руководством учителей информатики Айгерим Абдикашевой, Людмилы Устиновой и руководителя клуба Гульнары Сеитовой провели организационно-информационную встречу. Они ознакомили ребят из детдома с планом и содержанием курса, рассказали о графике занятий, делении на группы, ответили на вопросы.

    Также волонтеры провели тренинги, направленные на сплочение детей, чтобы они ближе узнали друг друга, рассказали о своих увлечениях и интересах, поделились мечтами и планами на будущее.

    «Благодаря проекту волонтеры получат опыт преподавания по методу Peer to Peer, приобретут и социальный опыт в реальных действиях, будут развиваться как личности с активной жизненной позицией», – отметила руководитель клуба волонтеров Гульнара Сеитова.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Образование Общество Волонтёрство Караганда Дети
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