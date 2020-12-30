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    Воспитанников детдома поздравили с наступающим праздником карагандинские спасатели

    30 Декабря 2020, 22:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области поздравил воспитанников и весь коллектив детского дома «Құлыншақ» с наступающим Новым годом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасатели уже на протяжении нескольких лет помогают детворе. Они по возможности решают бытовые вопросы, участвуют в проведении праздников. А самое ценное - общаются с детьми. И перед праздником, полным чудес, спасатели не забыли о своих маленьких друзьях. Воспитанники детдома «Құлыншақ» получили сладкие подарки.

    «Новый год - праздник волшебства, в это время дети ждут чуда и верят в сказку. В наших силах подарить часть своей любви детям, воспитывающимся в детдомах, сделать главный праздник года ещё счастливее и добрее», - говорят спасатели.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Социальная поддержка Другие государственные органы Дата Общество Молодежь
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