Воспитанники военных школ «Жас улан» дали клятву на верность Родине

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Воспитанникам республиканских военных школ «Жас улан» в Шымкенте и Караганде торжественно вручили удостоверения уланов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В 2021 году в школы «Жас улан» поступили более 900 юношей из разных регионов страны, прошедших строгий отбор.

«Я вырос в семье военнослужащих, поэтому с детства хочу стать военным. Поступление в «Жас улан» и слова клятвы – мои первые шаги к будущей профессии. Сегодня я торжественно пообещал достигать хороших результатов в учебе и гордо нести звание улана», – поделился воспитанник карагандинской школы Мади Аманжолов.

Ранее в Алматы клятву улана дали 297 воспитанников республиканской военной школы «Жас улан» имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Бауыржана Момышулы. Мероприятие традиционно состоялось в день рождения великого казахского батыра и военачальника.

В республиканских военных школах «Жас улан» юноши изучают военное дело, учатся дисциплинированности и ответственности. Обучение организовано по интернатной системе. Многие из выпускников поступают в военные учебные заведения, чтобы продолжить службу в Вооруженных Силах.