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    Воспитанники военных школ «Жас улан» дали клятву на верность Родине

    25 Декабря 2021, 20:05

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Воспитанникам республиканских военных школ «Жас улан» в Шымкенте и Караганде торжественно вручили удостоверения уланов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В 2021 году в школы «Жас улан» поступили более 900 юношей из разных регионов страны, прошедших строгий отбор.

    «Я вырос в семье военнослужащих, поэтому с детства хочу стать военным. Поступление в «Жас улан» и слова клятвы – мои первые шаги к будущей профессии. Сегодня я торжественно пообещал достигать хороших результатов в учебе и гордо нести звание улана», – поделился воспитанник карагандинской школы Мади Аманжолов.

    Ранее в Алматы клятву улана дали 297 воспитанников республиканской военной школы «Жас улан» имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Бауыржана Момышулы. Мероприятие традиционно состоялось в день рождения великого казахского батыра и военачальника.

    В республиканских военных школах «Жас улан» юноши изучают военное дело, учатся дисциплинированности и ответственности. Обучение организовано по интернатной системе. Многие из выпускников поступают в военные учебные заведения, чтобы продолжить службу в Вооруженных Силах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Армия Регионы Шымкент Минобороны РК Вооруженные силы Караганда
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