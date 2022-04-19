Воспитанники столичных спортшкол претендуют на завоевание лицензий Олимпиады-2024

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На завоевание лицензий для участия в летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году, претендуют 10 спортсменов детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Об этом стало известно на очередном заседании маслихата, где депутаты рассмотрели перспективы развития спортивных школ в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава столичного управления физической культуры и спорта Самат Жилкибаев, в городе работают 11 спортивных школ. В них культивируется 60 видов спорта: 37 – олимпийских, 11 – неолимпийских, 12 - инвалидных. В 58 отделениях занимаются 8655 учащихся. Общее количество тренеров составляет 408 человек - 336 по олимпийским и 72 по неолимпийским видам спорта.

По словам главы управления, не все детско-юношеские школы имеют свою спортивную базу. Учебно-тренировочные занятия также проходят на арендованных базах и спортивных помещениях.

«С начала года на спортивных соревнованиях столичными спортсменами ДЮСШ было завоевано 1751 медаль. Из них на международных мероприятиях золото составило 37 медалей, серебро – 48, а бронзовых наград 65. На республиканских соревнования золотых медалей было завоевано – 268, серебрянных – 210, бронзовых – 209. Городские мероприятия принесли 329 золотых медалей, 269 серебрянных и 316 бронзовых наград. 10 спортсменов ДЮСШ претендуют на завоевание лицензий на летние олимпийские игры 2024 года - Сабина Бакатова по художественной гинастике, Дмитрий Патанин по спортивной гимнастике, Темирлан Мукатаев и Уралбек Абдикадиров по боксу, Максат Сайлау по греко-римской борьбе, Адилбек Мусин по плаванию, Вадим Пронский по велосипедному спорту, Екатерина Шабалина по триатлону, Адель Садакбаева по стендовой стрельбе, Александра Воропаева по стрельбе из лука», - отметил Самат Жилкибаев.

Как пояснил спикер, в детско-юношеских спортивных школах формируют у детей интерес к занятиям спортом, осуществляют профилактику и предупреждение правонарушений и вредных привычек, повышают спортивное мастерство учащихся и способствуют достижению высоких спортивных результатов на республиканских и международных соревнованиях.