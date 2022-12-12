Воспитанники детдомов приняли участие в благотворительном конкурсе рисунков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Благотворительный конкурс детских рисунков среди воспитанников детских домов прошел в четырех городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс был проведен Исламской организацией по ородовольственной безопасности (IOFS) по итогам Года Африки в рамках проведения Дня IOFS.

«Отметим, что это пилотный проект, который мы намерены распространить на все государства-члены всякий раз, когда мы будем отмечать День IOFS, начиная с 2023 года. Я надеюсь, что вы все станете нашими послами и донесете эту информацию детям всех государств-членов. Мы хотим увидеть глазами ребенка проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас, когда речь идет о продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства», - сказал генеральный директор IOFS Ерлан Байдаулет во время вручения призов.

В конкурсе приняли участие дети из четырех «Центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» городов Астана, Караганда, Акколь и Экибастуз. IOFS получила 66 рисунков, из которых выбрано восемь победителей в двух возрастных категориях. Победители получили сертификаты участия, кубки и подарочные наборы.

Дети в возрасте от 5 до 10 рисовали на тему «Как вы представляете себе Африку?». Дети в возрастной категории от 11 до 16 представили работы на тему «Какой подарок ты бы подарил своему будущему другу из Африки?».

250 воспитанников всех четырёх Центров получат сладкие подарки от IOFS в сотрудничестве с Magnum Cash & Carry. Также, при поддержке посольства Саудовской Аравии в Казахстане, все четыре Центра получат партию сладостей.



