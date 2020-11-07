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    Воспитанник «Астаны» Алдаир Адилов открыл счет голам за клуб «Энергетик-БГУ»

    7 Ноября 2020, 19:47

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский полузащитник Алдаир Адилов записал на свой счет взятие ворот в матче резервных команд чемпионата Беларуси. Его «Энергетик-БГУ»-2 обыграл на выезде «Белшину» со счетом 1:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram спортивного журналиста Айдына Кожахмета.

    Алдаир вышел на поле на 53-й минуте и забил за 6 минут до конца основного времени матча.

    «Кстати, в составе «Белшины»-2 20 минут на поле провел воспитанник «Кайрата» Савелий Глазунов. Но результативными действиями ему отметиться не удалось», - рассказал Айдын Кожахмет.

    Напомним, 18-летний казахстанец Алдаир Адилов в сентябре 2020 года подписал контракт с клубом высшего дивизиона Беларуси «Энергетик-БГУ».

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    Спорт Беларусь
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