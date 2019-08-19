Воспитанницы Дома жырау Кызылординской области победили на фестивале в Азербайджане

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанницы Дома жырау Кармакшинского района Кызылординской области заняли первое место на фестивале «Мугам» в Азербайджане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На фестивале, в котором принялиучастие молодые артисты из 16 стран, Тогжан Бакытова и Дильназ Ташмухаммедстали победительницами. Воспитанники Дома жырау в Кармакшы с успехом выступаютна конкурсах в Казахстане, в Узбекистане, Китае России.

В Кызылординской областиуделяется особое внимание древнему искусству жырау. Дом жырау в поселке Жосалы,административном центре Кармакшинского района, был открыт в 2006 году. Емуприсвоено имя Кошенея Рустамбекова, который в свое время внес большой вклад впропаганду этого искусства. Позднее Дом жырау был оформлен как организация,стал местом обучения молодежи. Здесь работает шесть кружков. Из них пять – по линии жырау.

Дом жырау сегодня посещают более100 молодых людей. Также имеются отделения Дома жырау в селах Турмагамбет,Комекбаев, Куандария, Акжар. В Доме жырау работает родной младший брат Кошенея– Бидас Рустембеков. Их воспитанники уже добиваются успехов на международномуровне. Преподаватели получают благодарственные письма и похвальные грамоты.