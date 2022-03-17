Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Воспитанницы актауского танцевально-спортивного клуба отличились на чемпионате РК

    17 Марта 2022, 03:33

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Воспитанницы актауского танцевально-спортивного клуба стали участницами чемпионата Республики Казахстан по спортивным танцам «Nur-Sultan Championship-2022», проходившего в столице. Они привезли домой шесть медалей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выступление было успешным, наши спортсменки заметно выросли в танцах и улучшили прошлогодние показатели», - рассказал руководитель клуба Вячеслав Хмелев.

    Так, Гаухар Амангельды и Аделя Акшабаева привезли домой по две золотые медали, а Марьям Тугелова выиграла «серебро» и «бронзу». Так что, подчеркнул тренер, у Актау полный комплект наград.

    Сейчас девочки уже готовятся к следующим соревнованиям. Они состоятся летом в Кокшетау. Время еще есть, но воспитанницы клуба не желают его терять, постоянно совершенствуя свое мастерство.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Спорт Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Команда Казахстана по фехтованию завоевала «серебро» ЧА
    «Астана» может сыграть с загребским «Динамо» во втором раунде отбора Лиги Чемпионов
    Как выглядят спортивные арены Азиатских игр в Китае
    Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски