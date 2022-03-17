Воспитанницы актауского танцевально-спортивного клуба отличились на чемпионате РК

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Воспитанницы актауского танцевально-спортивного клуба стали участницами чемпионата Республики Казахстан по спортивным танцам «Nur-Sultan Championship-2022», проходившего в столице. Они привезли домой шесть медалей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Выступление было успешным, наши спортсменки заметно выросли в танцах и улучшили прошлогодние показатели», - рассказал руководитель клуба Вячеслав Хмелев.

Так, Гаухар Амангельды и Аделя Акшабаева привезли домой по две золотые медали, а Марьям Тугелова выиграла «серебро» и «бронзу». Так что, подчеркнул тренер, у Актау полный комплект наград.

Сейчас девочки уже готовятся к следующим соревнованиям. Они состоятся летом в Кокшетау. Время еще есть, но воспитанницы клуба не желают его терять, постоянно совершенствуя свое мастерство.