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    Воскресный субботник провели казахстанцы в Баку

    2 Мая 2022, 11:03

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - 1 Мая в День единства народа Казахстана Посольство РК совместно с Ассоциацией казахстанцев в Азербайджане провело воскресный субботник на улице Абая города Баку, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Экологическая акция по защите природы и охране окружающей среды была приурочена ко Дню рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

    Участники субботника совместно с сотрудниками хозяйственных организаций Бинагадинского района столицы Азербайджана подмели и убрали имеющийся мусор, побелили специальными средствами стволы деревьев, привели в порядок и навели чистоту на улице Абая. Также они договорились проводить подобные акции и в будущем.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Соотечественники Азербайджан
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