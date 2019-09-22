«Воскресенье без автомобиля» проводится в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В столице Бельгии проводится ежегодная акция «Воскресенье без автомобиля», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции в этот день с 09:30 до 19:00 городские улицы закрыты для двух-, трех- и четырехколесного транспорта.

Движение разрешается исключительно общественному транспорту, такси, экстренным службам, дипломатическим машинам и тем, кто имеет заранее полученное в местном муниципалитете специальное разрешение.

В этот день жителям города предоставлено право перемещаться на общественном транспорте бесплатно.

Сегодня властями Брюссельского столичного региона запланировано множество развлекательных мероприятий.

«Воскресенье без автомобиля» ежегодно отмечается в Бельгии во второй половине сентября с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта.





Фото: brusselstimes.com