«Воскресенье без автомобиля» проводится в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В столице Бельгии проводится ежегодная акция «Воскресенье без автомобиля», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По традиции в этот день с 09:30 до 19:00 городские улицы закрыты для двух-, трех- и четырехколесного транспорта.
Движение разрешается исключительно общественному транспорту, такси, экстренным службам, дипломатическим машинам и тем, кто имеет заранее полученное в местном муниципалитете специальное разрешение.
В этот день жителям города предоставлено право перемещаться на общественном транспорте бесплатно.
Сегодня властями Брюссельского столичного региона запланировано множество развлекательных мероприятий.
«Воскресенье без автомобиля» ежегодно отмечается в Бельгии во второй половине сентября с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта.
Фото: brusselstimes.com