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    «Воскресенье без автомобиля» - на дорогах Брюсселя остались только пешеходы и велосипедисты

    19 Сентября 2021, 21:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В это воскресенье улицы Брюсселя и многих бельгийских городов стали свободными от автомобилей. Таким образом в Бельгии пытаются привлечь внимание к защите экологии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как и в предыдущие годы, в столице с 9:30 утра до 7:00 вечера запрещено движение транспортных средств. Тем не менее, в этот день проезд на общественном транспорте Брюсселя – трамваи, автобусы становится для всех бесплатным.

    При этом местные власти организовали для жителей множество общественных мероприятий – различные ярмарки, фестивали, мастерские.

    Действительно на улицах Брюсселя можно было увидеть множество велосипедистов, наслаждающихся прекрасным солнечным днем.

    «Более здоровый воздух, больше тишины и покоя, более безопасное движение. «День без машины» полезен для слуха, легких и сердца», - говорят организаторы акции.

    Кроме того, они считают, что это идеальная возможность протестировать различные альтернативы автомобилю - велосипеды, электронные самокаты, и попробовать возможности общественного транспорта.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экология Бельгия Европа
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