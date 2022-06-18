Восемнадцать новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

На 18 июня с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане зарегистрировано 18 пациентов.

Из них: в городе Нур-Султане – семь, в городе Алматы – восемь, в Акмолинской и Павлодарской областях по одному.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 935 случаев.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки также 18 человек.

Из них: в городе Нур-Султане – пятеро, в городе Алматы – семеро, в Карагандинской области – двое, в Павлодарской области – четверо.

Всего в стране выздоровели 1 млн 292 тыс. 141 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что лечение от коронавируса продолжают получать 185 казахстанцев.



