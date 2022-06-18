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    Восемнадцать новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки

    18 Июня 2022, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    На 18 июня с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане зарегистрировано 18 пациентов.

    Из них: в городе Нур-Султане – семь, в городе Алматы – восемь, в Акмолинской и Павлодарской областях по одному.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 935 случаев.

    Выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки также 18 человек.

    Из них: в городе Нур-Султане – пятеро, в городе Алматы – семеро, в Карагандинской области – двое, в Павлодарской области – четверо.

    Всего в стране выздоровели 1 млн 292 тыс. 141 человек от COVID-19.

    Ранее сообщалось, что лечение от коронавируса продолжают получать 185 казахстанцев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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