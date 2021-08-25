Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Восемь животноводческих предприятий ввели в Павлодарской области с начала года

    25 Августа 2021, 14:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Общая стоимость этих инвестиционных проектов составила 2,5 млрд тенге. Всего в этом году в регионе реализуют 20 инвестпроектов в животноводстве. Об этом стало известно во время отчета акима Павлодарской области Абылкаира Скакова перед депутатами маслихата, передает МИА «Казинформ».

    - На сегодня уже запустили восемь объектов. В их число входят три животноводческие базы и две молочно-товарные фермы. Во всех категориях хозяйств производство молока увеличено на 2,8%, мяса – на 6,8%, - сообщил Абылкаир Скаков.

    Говоря о развитии АПК, аким Павлодарской области также остановился на орошаемом земледелии и переработке. С начала года в регионе ввели более 7 тысяч гектаров орошаемых участков, до конца года будет еще тысяча гектаров. Таким образом общую площадь орошаемых земель по итогам 2021-го в регионе намерены довести до 135 тысяч гектаров.

    - За полгода объем производства на объектах переработки составил почти 55 млрд тенге, ощутимый рост – в выпуске круп и масла подсолнечного. Введены и модернизированы пять объектов переработки сельхозпродукции. В этом году также планируется запуск производства рафинированного подсолнечного масла на базе компании, созданной совместно с социально-предпринимательской корпорацией, - сообщил аким Павлодарской области.

    В Павлодарской области сейчас идет уборочная кампания. Работы по зерновым культурам планируется завершить до конца сентября, их ожидаемый валовый сбор – около 800 тысяч тонн. Масличных – около 130 тысяч тонн. Для хранения урожая картофеля и овощей есть 141 овощехранилище мощностью 412 тысяч тонн. Почти все они оснащены современным оборудованием.

    В своем отчете перед депутатами Абылкаир Скаков также остановился на жилищном строительстве, ЖКХ, комплексном плане развития Экибастуза, здравоохранении, образовании и других ключевых сферах. В частности, стало известно, что с начала этого года квартиры получили более 900 очередников, были сданы шесть многоэтажек, продолжается строительство еще 18 домов.

    Автор:

    Павлодарская область Акимат Промышленность Строительство Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане