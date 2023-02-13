Восемь убийств по горячим следам раскрыли полицейские в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 2907 преступлений, 1818 из них раскрыто в течение суток. Об этом сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские раскрыли по горячим следам 8 убийств, один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 31 грабеж, 407 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

Она также сообщила, что Глава государства принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Президент был проинформирован о криминогенной обстановке в январе текущего года.

«Согласно представленным данным, благодаря реализации комплекса превентивных мер удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах», - добавила Шугыла Турлыбек.



