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    Восемь убийств по горячим следам раскрыли полицейские в Казахстане

    13 Февраля 2023, 11:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 2907 преступлений, 1818 из них раскрыто в течение суток. Об этом сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейские раскрыли по горячим следам 8 убийств, один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 31 грабеж, 407 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Она также сообщила, что Глава государства принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Президент был проинформирован о криминогенной обстановке в январе текущего года.

    «Согласно представленным данным, благодаря реализации комплекса превентивных мер удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью
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