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Восемь тонн стирального порошка подделали четверо мужчин в Туркестане

1 Ноября 2022, 13:46
Восемь тонн стирального порошка подделали четверо мужчин в Туркестане
1 Ноября 2022, 13:46

Восемь тонн стирального порошка подделали четверо мужчин в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции в городе Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

В результате полицейские установили четверых мужчин, в том числе организатора изготовления контрафактной продукции. Трое из них являются жителями Туркестана и один гражданин Узбекистана.

«При обыске во дворе дома оперативники обнаружили порошкообразное вещество, расфасованное в мешки по 40 кг, в количестве около 200 штук. Кроме того, изъяты электронные весы, машинки для запайки и другие вещественные доказательства. Общий вес порошкообразного вещества составила более 8 тонн. Установлено, что мужчины расфасовывали порошок в полиэтиленовые пакеты, подделывая известные марки стиральных порошков, таких как «Ariel», «Миф», «Tide» и «Persil», - рассказали в ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП города Туркестана по ст. 222 ч. 1 УК РК «Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара».

В настоящее время собранные материалы подготовлены для передачи в ДЭР по Туркестанской области для дальнейшего принятия процессуального решения.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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