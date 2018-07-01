Восемь стран ЕС помогают Швеции бороться с лесными пожарами
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Восемь стран ЕС участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Об этом в понедельник сообщила Еврокомиссия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Через механизм защиты гражданского населения ЕС были предоставлены 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 автомобилей и более 340 человек из Италии, Франции, Германии, Литвы, Дании, Португалии, Польши и Австрии», - сообщили в ЕК.
Установившаяся в Европе жаркая погода стала причиной пожаров в Швеции. Пожарные пытаются взять под контроль десятки очагов бушующих здесь лесных пожаров. На прошлой неделе шведские власти обратились к ЕС с просьбой оказать помощь в борьбе со стихией.
Фото: www.bbc.com
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