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Восемь стран ЕС помогают Швеции бороться с лесными пожарами

23 Июля 2018 19:39 174
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Восемь стран ЕС помогают Швеции бороться с лесными пожарами

  БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Восемь стран ЕС участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Об этом в понедельник сообщила Еврокомиссия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Через механизм защиты гражданского населения ЕС были предоставлены 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 автомобилей и более 340 человек из Италии, Франции, Германии, Литвы, Дании, Португалии, Польши и Австрии», - сообщили в ЕК.

Установившаяся в Европе жаркая погода стала причиной пожаров в Швеции.  Пожарные пытаются взять под контроль десятки очагов бушующих здесь лесных пожаров. На прошлой неделе шведские власти обратились к ЕС с просьбой оказать помощь в борьбе со стихией.


Восемь стран ЕС помогают Швеции бороться с лесными пожарами
Восемь стран ЕС помогают Швеции бороться с лесными пожарами




Фото: www.bbc.com

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Ключевые слова: Евросоюз, Происшествия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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