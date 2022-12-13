Восемь спортобъектов построят в Махамбетском районе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Махамбетском районе Атырауской области построят 8 спортивных объектов. Об этом сообщил аким района Кайрат Нурлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно плану развития на 2022-2025 годы, запланировано строительство спортивного комплекса в селе Бейбарыс и спортивной площадки в селе Таңдай Махамбетского района. Также внесено в план сооружение спортивного комплекса в селе Ортакшыл. Еще по программе развития территории Махамбетского района на 2022-2025 годы в план на 2023 год включено строительство открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в селах Актогай, Тандай, Талдыколь, Есбол, Жалгансай», - сообщил Кайрат Нурлыбаев.

В настоящее время численность Махамбетского района составляет 29 086 человек. Имеется 87 спортивных объектов. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом достигло 7 450 человек.