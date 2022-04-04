Восемь сотрудников КНБ задержаны по фактам недозволенных методов следствия по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня расследуется 267 уголовных дел по фактам недозволенных методов следствия по январским событиям. Об этом сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. На сегодня органами расследуется 267 уголовных дел по фактам недозволенных методов следствия. Из них в производстве Антикоррупционной службы находится 256 дел», - сказал Елдос Килымжанов.

Было отмечено, что специальными прокурорами расследуется десять наиболее резонансных случаев, где лица получили телесные повреждения и погибли в административных зданиях полиции.

«В рамках этих дел задержано 9 должностных лиц, из них 8 сотрудников КНБ и один полицейский», - добавил Елдос Килымжанов.