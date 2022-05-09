Восемь сел переименовали в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – О переименовании некоторых населенных пунктов Западно-Казахстанской области говорится в совместном постановлении акимата ЗКО и решении областного маслихата. Документ был опубликован на сайте adilet.zan.kz, передает МИА «Казинформ».

Сообщается, что на основании заключения областной ономастической комиссии от апреля прошлого года, с учетом мнения населения власти приняли решение переименовать следующие административно-территориальные единицы:

По району Бәйтерек:

Красновский сельский округ – на сельский округ Бейбітшілік;

село Погодаево Красновского сельского округа – на село Бейбітшілік;

село Котельниково Красновского сельского округа – на село Сырым батыр;

Железновский сельский округ – на сельский округ Атамекен;

село Железново Железновского сельского округа – на село Атамекен;

село Новенькое Железновского сельского округа – на село Қайнар;

Чеботаревский сельский округ – на сельский округ Құрманғазы;

село Чеботарево Чеботаревского сельского округа – на село Құрманғазы;

село Хамино Чеботаревского сельского округа – на село Аманат;

село Карпово сельского округа Шалғай – на село Тыңдала.

По Теректинскому району:

Федоровский сельский округ – на сельский округ Теректі;

село Федоровка Федоровского сельского округа – на село Теректі.

Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 апреля 2022 года № 27626).