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    Восемь сел переименовали в ЗКО

    9 Мая 2022, 02:38

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – О переименовании некоторых населенных пунктов Западно-Казахстанской области говорится в совместном постановлении акимата ЗКО и решении областного маслихата. Документ был опубликован на сайте adilet.zan.kz, передает МИА «Казинформ».

    Сообщается, что на основании заключения областной ономастической комиссии от апреля прошлого года, с учетом мнения населения власти приняли решение переименовать следующие административно-территориальные единицы:

    По району Бәйтерек:

    Красновский сельский округ – на сельский округ Бейбітшілік;

    село Погодаево Красновского сельского округа – на село Бейбітшілік;

    село Котельниково Красновского сельского округа – на село Сырым батыр;

    Железновский сельский округ – на сельский округ Атамекен;

    село Железново Железновского сельского округа – на село Атамекен;

    село Новенькое Железновского сельского округа – на село Қайнар;

    Чеботаревский сельский округ – на сельский округ Құрманғазы;

    село Чеботарево Чеботаревского сельского округа – на село Құрманғазы;

    село Хамино Чеботаревского сельского округа – на село Аманат;

    село Карпово сельского округа Шалғай – на село Тыңдала.

    По Теректинскому району:

    Федоровский сельский округ – на сельский округ Теректі;

    село Федоровка Федоровского сельского округа – на село Теректі.

    Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 апреля 2022 года № 27626).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Акимат Регионы Казахстана Общество Маслихат
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