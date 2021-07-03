Восемь регионов Казахстана - в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июля 2021 года, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.

В «желтой» зоне: Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.