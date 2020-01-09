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    Восемь реабилитационных центров для особенных детей откроют в Казахстане

    9 Января 2020, 15:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь реабилитационных центров для детей с особенностями в развитии и 16 дополнительных кабинетов поддержки инклюзии будут открыты в республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Фонда Первого Президента РК – Елбасы.

    АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева подписали меморандум о сотрудничестве в области развития здравоохранения и образования, в рамках которого и будут созданы реабилитационные центры.

    Председатель правления Фонда Ахметжан Есимов отметил, что объемы благотворительности группы компаний Фонда только за последние 5 лет составили более 60 миллиардов тенге с общим охватом свыше 1 миллиона человек. «В рамках меморандума совместными усилиями планируется реализовать ряд социальных проектов. Продолжим совместную работу по программе «Қамқорлық», которую инициировал наш Первый Президент - Елбасы», - отметил А.Есимов.

    Программа «Қамқорлық» станет ярким примером трехстороннего сотрудничества бизнеса, государства и неправительственного сектора. Инициатива Елбасы «Қамқорлық» предусматривает широкий спектр мероприятий по развитию инклюзивного общества. Первый этап подразумевает поддержку детей с особыми потребностями, открытие реабилитационных центров и кабинетов инклюзии.

    В свою очередь, Фонд Первого Президента РК организует обучение 171 специалиста и повышение квалификации для 49 реабилитологов для открытия данных центров, АО «Самрук-Қазына» обеспечит полное оснащение и оборудование центров.

    «Наша рабочая группа объехала все регионы и определила населенные пункты, где будут располагаться реабилитационные центры и кабинеты инклюзии. Они будут открыты на базе действующих больниц, поликлиник и общеобразовательных школ в 8 областях. На начальном этапе определили список оборудования, необходимых специалистов, разработали программы подготовки и переподготовки специалистов. Елбасы поставил перед нами задачу – открыть реабилитационные центры в этом году. Вне всяких сомнений, это большая работа. В этом нелегком деле у нас есть такой сильный партнер как «Самрук Казына». Вместе мы создаем лучшие условия для детей, нуждающихся в особом подходе, и помогаем им в достижении своих целей», - сказал исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Асет Исекешев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность Социальная поддержка Здравоохранение Первый Президент - Елбасы
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