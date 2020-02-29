Восемь расследований на трансграничных рынках проведет ЕЭК в 2020 году

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Расследования затронут рынки медицинского оборудования и услуг, лекарственных препаратов, услуги поиска и размещения видеоконтента в интернете. Об этом шла речь на совещании руководителей антимонопольных (конкурентных) ведомств стран Евразийского экономического союза под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина, которое прошло 28 февраля в штаб-квартире Комиссии в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Участники встречи обменялись опытом в области правоприменительной практики по контролю за соблюдением правил конкуренции. Директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич рассказал об инициативных расследованиях Комиссии. По его словам, в этом году Комиссия запланировала восемь расследований на трансграничных рынках Союза.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями об установлении справедливых тарифов в международном роуминге на территориях государств-членов ЕАЭС. Участники рассмотрели несколько сценариев решения вопроса, в том числе проект Плана мероприятий, предусматривающего взаимное снижение межоператорских роуминговых тарифов, формирование обновленных роуминговых тарифов, отмену платы за входящие голосовые вызовы в роуминге, выработку мер по предупреждению и пресечению «фрода» при пропуске международного трафика.

Российское антимонопольное ведомство представило предложения по развитию биржевой торговли на пространстве ЕАЭС. Они заключаются в выработке согласованных подходов, направленных на развитие биржевых торгов и применение биржевых (внебиржевых) индикаторов на пространстве Союза. Реализация идеи развития общего биржевого рынка товаров сыграет положительную роль в обеспечении прозрачности ценообразования, доступности инструментов рынка для широкого круга участников торговли, снижения транзакционных издержек.

Одной из ключевых тем совещания стала конкуренция на рынках жизненно важных лекарственных препаратов. По опыту Европейского союза участники совещания предложили обсудить с экспертами национальных регуляторов в сфере здравоохранения создание единого регистрационного органа лекарственных средств. Армянская сторона предложила создать единую площадку по обмену аналитической информацией и исследованиями товарных рынков, представляющими взаимный интерес для антимонопольных ведомств пятерки. Это необходимо для улучшения информационного обмена между антимонопольными ведомствами.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики.

Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят главы государств-членов. Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2020 году в органах Союза председательствует Беларусь. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко является Председателем Высшего Евразийского экономического совета.



