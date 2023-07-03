Восемь работ прошли на второй этап отбора на присуждение Госпремии РК в области науки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий РК 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий РК 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

Члены Комиссии рассмотрели 13 работ, выдвинутых на соискание премии, ознакомились с результатами государственной научно-технической экспертизы. Кроме того, были заслушаны экспертно-аналитические рекомендации секций медицины и здравоохранения, инжиниринга и технологии, социально-гуманитарных и сельскохозяйственных наук.

По итогам заседания Комиссии утвержден список работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственных премий Республики Казахстан 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы. Решением Комиссии на второй этап отбора направлено 8 работ.

Cписок работ, прошедших в следующий этап отбора, будет опубликован в средствах массовой информации.