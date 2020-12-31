Восемь птицефабрик мясного направления введено в эксплуатацию в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под занавес года Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан представило информацию о достижении целей в области импортозамещения социально значимой сельхозпродукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В начале года на заседании Правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров сообщил, что Казахстан испытывает импортозависимость по ряду социально значимых продуктов питания. Тогда же глава ведомства представил планы по импортозамещению и наращиванию производства молочной продукции, мяса птицы, сахара, рыбы и яблок.

В секторе молочного животноводства в соответствии с задачей импортозамещения перед МСХ РК стояла амбициозная задача по ежегодному вводу в эксплуатацию 25 молочно-товарных ферм.

В условиях пандемии COVID руководителями предприятий были приложены максимальные усилия для создания и модернизации молочно-товарных ферм, а со стороны министерства были своевременно приняты меры по решению вопросов финансирования и оказания мер государственной поддержки.

По итогам 2020 года в эксплуатацию введено 48 промышленных и семейных МТФ (молочно-товарных ферм,прим.ред.) с общим поголовьем 16,2 тыс. голов коров крупного рогатого скота и производственной мощностью до 93 тысяч тонн молока в год. В том числе 17 промышленных МТФ с общим поголовьем 12,5 тысяч голов КРС и производственной мощностью 87,8 тысяч тонн молока в год.

В результате производство молока за 11 месяцев текущего года увеличилось на 3,2% - до 5,6 млн тонн.

Для повышения привлекательности молочного животноводства в Правила субсидирования развития племенного животноводства был внесен ряд изменений и дополнений. В частности, в молочном скотоводстве были увеличены нормативы субсидирования за приобретение импортированного племенного маточного поголовья с 225 до 400 тысяч тенге за голову, и отечественного – со 150 до 200 тысяч тенге за голову. Кроме этого, предусмотрено субсидирование удешевления стоимости молока.

Для возмещения инвестиционных затрат на строительство промышленных молочно-товарных ферм и оснащение семейных молочных ферм современным оборудованием в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, введено 25%-ное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования, а также строительно-монтажные работы.

Дополнительно к мерам господдержки животноводства молочного направления АО «НУХ «КазАгро» предлагает льготное финансирование строительства промышленных молочно-товарных ферм со ставкой вознаграждения 6% и сроком до 10 лет.

Вкупе все эти меры сделали привлекательным бизнес в сфере молочного животноводства и производства молочной продукции.

Также в уходящем году Минсельхоз активно добивался развития птицеводства мясного направления. Для наращивания собственного производства мяса птицы и снижения доли импорта птицеводческой продукции министерство и акиматы регионов оказывали максимальную поддержку проектам создания новых современных производственных мощностей, а также расширения и модернизации действующих птицефабрик.

По итогам 2020 года в эксплуатацию введены 8 птицефабрик мясного направления общей мощностью почти 95 тысяч тонн мяса птицы в год (проекты «2-я очередь Макинской птицефабрики», «модернизация птицефабрики ТОО «АПП «Астраханская птица», «создание птицефабрики ТОО «Otan Green Food», «расширение птицефабрики ТОО «Алатау Кус», «расширение птицефабрики ТОО «Наурыз Агро ЛТД», «создание птицефабрики ТОО «Риван», «модернизация птицефабрики ТОО «Poltry-Agro», «модернизация птицефабрики ТОО «Шымкент кус»).

Выход данных проектов на полную мощность ожидается уже в первом полугодии 2021 года.