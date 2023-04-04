Восемь проектов на 2,1 млрд тенге реализуют в Шемонаихе

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области планируется реализация 60 проектов на 4,2 млрд тенге, из которых 29 вопросов на 2,26 млрд тенге будут решены в рамках информационно-разъяснительных групп. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«В городе Шемонаихе запланировано 8 проектов на 2,1 млрд тенге. Это капитальный ремонт здания районной больницы, строительство школы на 300 мест в микрорайоне Железнодорожный, завершение строительства 60-квартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры, реконструкция водопроводных сетей микрорайона Железнодорожник, устройство уличного освещения, средний ремонт дорог и устройство тротуара», - сказал аким Шемонаихинского района Григорий Акулов на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Не остались в стороне и сельские округа. Так, в поселке Первомайский будет установлена детская площадка, проведено устройство уличного освещения и контейнера ТБО. Кроме того, там сделают ремонт водоснабжения и водоотведения Центра досуга, сетей водо-, электроснабжения.

«В селе Камышинка сделаем ремонт электропроводки школы и сетей водоснабжения в селе Кенюхово. Также отремонтируем подъезд к селам Зевакино и Убинка. В селе Межовка запланировано строительство медицинского пункта, и ремонт школы им.А.Иванова Зевакинского сельского округа», - пояснил спикер.

Вместе с тем, в селе Рулиха запланирован ремонт моста через реку Таловка и в селе Березовка.

«Большой экономический и духовный потенциал, которым располагает район, даёт нам основания для уверенности, что задачи по социально-экономическому развитию и повышению качества жизни населения, будут выполнены», - заявил Г.Акулов.



