Восемь новых проектов в животноводстве реализуют в Актогайском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Карагандинской области в 2021 году планируется строительство комплекса убойных цехов, создание племенной животноводческой фермы, открытие птицефабрики и молочного комбината. Всего в животноводстве реализуют восемь новых проектов. В административном центре также появится спорткомплекс, а по программе «Ауыл - ел бесігі» отремонтируют дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом рассказала глава Актогайского района Салтанат Абеуова на онлайн-совещании под председательством акима Карагандинской области Жениса Касымбека.

«Задачи, поставленные на 2020 год, выполнены в полном объёме. Основная деятельность нашего района - животноводство. Так, по сравнению с 2019 годом поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 61 200, лошадей - на 36 300 голов, птицы - на 23 900, овец и коз - на 106 900 голов. В рамках госпрограмм микрокредитования аграрного сектора через АО «НК «КазАгро» одобрено 138 проектов», - рассказала Салтанат Абеуова.

Работы по таким новым проектам, как развитие мясного овцеводства в рамках мегафермы, строительство комплекса убойных цехов на 8 тысяч голов сельскохозяйственных животных, создание племенной герефордской животноводческой фермы, откормочной площадки на 300 голов КРС и 50 голов лошадей, племенной фермы по разведению ангусского крупного рогатого скота, открытие птицефабрики и птицепереработки, молочного комбината и развитие животноводства, уже начаты.

«За счёт создания откормочных площадок увеличивается производство мяса. Работа в этом направлении продолжается на постоянной основе. Мы намерены увеличить производство мяса в 2,5 раза в течение следующих 5 лет, введя в эксплуатацию 5 откормочных площадок», - отметила аким района.

На сегодняшний день в районе успешно работают 90 крупных хозяйств, которые участвуют в масштабных проектах.

Также по программе «Ауыл - ел бесігі» в районе отремонтируют дороги.

В селе Шабанбай би продолжаются работы по проекту «Реабилитационный оздоровительный центр». В Актогае построят спорткомплекс. Всего в районе в 2021 году планируется открыть 14 социальных объектов.

«В прошлом году бюджет района увеличился в полтора раза по сравнению с 2019-м. В 2020 году были выделены средства на 19 проектов в сёлах Актогай и Шашубай по программе «Ауыл - ел бесігі». По программе развития регионов построены и переданы очередникам три двухквартирных дома. Проекты по дорогам в Актогайском районе в этом году тоже получили поддержку. Будем работать», - сказал Женис Касымбек.

В завершение совещания глава Карагандинской области дал ряд поручений по дальнейшему развитию района.