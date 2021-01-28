Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Восемь новых проектов в животноводстве реализуют в Актогайском районе Карагандинской области

    28 Января 2021, 14:35

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Карагандинской области в 2021 году планируется строительство комплекса убойных цехов, создание племенной животноводческой фермы, открытие птицефабрики и молочного комбината. Всего в животноводстве реализуют восемь новых проектов. В административном центре также появится спорткомплекс, а по программе «Ауыл - ел бесігі» отремонтируют дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом рассказала глава Актогайского района Салтанат Абеуова на онлайн-совещании под председательством акима Карагандинской области Жениса Касымбека.

    «Задачи, поставленные на 2020 год, выполнены в полном объёме. Основная деятельность нашего района - животноводство. Так, по сравнению с 2019 годом поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 61 200, лошадей - на 36 300 голов, птицы - на 23 900, овец и коз - на 106 900 голов. В рамках госпрограмм микрокредитования аграрного сектора через АО «НК «КазАгро» одобрено 138 проектов», - рассказала Салтанат Абеуова.

    Работы по таким новым проектам, как развитие мясного овцеводства в рамках мегафермы, строительство комплекса убойных цехов на 8 тысяч голов сельскохозяйственных животных, создание племенной герефордской животноводческой фермы, откормочной площадки на 300 голов КРС и 50 голов лошадей, племенной фермы по разведению ангусского крупного рогатого скота, открытие птицефабрики и птицепереработки, молочного комбината и развитие животноводства, уже начаты.

    «За счёт создания откормочных площадок увеличивается производство мяса. Работа в этом направлении продолжается на постоянной основе. Мы намерены увеличить производство мяса в 2,5 раза в течение следующих 5 лет, введя в эксплуатацию 5 откормочных площадок», - отметила аким района.

    На сегодняшний день в районе успешно работают 90 крупных хозяйств, которые участвуют в масштабных проектах.

    Также по программе «Ауыл - ел бесігі» в районе отремонтируют дороги.

    В селе Шабанбай би продолжаются работы по проекту «Реабилитационный оздоровительный центр». В Актогае построят спорткомплекс. Всего в районе в 2021 году планируется открыть 14 социальных объектов.

    «В прошлом году бюджет района увеличился в полтора раза по сравнению с 2019-м. В 2020 году были выделены средства на 19 проектов в сёлах Актогай и Шашубай по программе «Ауыл - ел бесігі». По программе развития регионов построены и переданы очередникам три двухквартирных дома. Проекты по дорогам в Актогайском районе в этом году тоже получили поддержку. Будем работать», - сказал Женис Касымбек.

    В завершение совещания глава Карагандинской области дал ряд поручений по дальнейшему развитию района.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Строительство Сельское хозяйство Рухани жаңғыру Регионы Казахстана Общество Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане