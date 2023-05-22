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    Восемь новых автобусов получили сельские школы Карагандинской области

    22 Мая 2023, 22:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Автопарк сельских школ Карагандинской области пополнился еще восемью новыми автобусами. Комфортабельный транспорт отвечает требованиям дорожной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О пополнении автопарка сельских школ на своей странице в Facebook сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

    «В Караганду прибыли восемь новых сорокаместных школьных автобусов, изготовленных на алматинском заводе Hyundai Trans Auto. Это позволит обеспечить безопасный подвоз детей Абайского, Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Шетского районов и поселка Актау города Темиртау», - написала Гульсум Кожахметова.


    Всего сельские школы, начиная с прошлого года, получили 27 современных автобусов. Они приобретены на льготных условиях по программе финансового лизинга и отвечают современным требованиям. В частности, оборудованы ремнями безопасности, стеллажами для школьных рюкзаков, механизмом блокировки движения при открытых дверях, имеется ограничитель скорости до 60 км/ч.




    В прошлом году 19 новых автобусов завода QazTehna пополнили автопарки сельских школ Абайского, Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Осакаровского, Шетского районов и поселка Актау.

    Благодаря новой технике ученики сельских школ смогут чаще выезжать на олимпиады, спортивные соревнования и другие мероприятия.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Транспорт Регионы Караганда
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