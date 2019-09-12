Восемь нелегалов выдворили из страны в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За два дня североказахстанские полицейские выдворили за пределы страны восемь нарушителей миграционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, одна из задержанных – 20-летняя гражданка России. Девушка неоднократно перебиралась с места на место, останавливалась у разных знакомых, нарушив все сроки пребывания. Полицейские установили её местонахождение. Материалы передали в суд. Девушку приговорили к выдворению, запретив пересекать границу Казахстана в течение 5 лет. Такое же решение принял суд в отношении 33-летнего гражданина Узбекистана, допустившего ряд правонарушений на территории РК.

«К административной ответственности за нарушение правил пребывания в РК привлечены 247 иностранных граждан. Чаще всего иностранцы пропускают сроки регистрации либо меняют место жительства, не уведомляя миграционную службу. Нередко иностранцы, которым разрешено 30-дневное пребывание в РК без регистрации, считают, что могут зарегистрироваться в последующие дни. Это ошибка: опоздание в течение трёх дней влечёт административное взыскание в виде предупреждения, свыше 3-х дней – штраф либо выдворение, в зависимости от решения суда», - рассказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

75 североказахстанцев понесли ответственность за то, что не приняли мер по регистрации зарубежных гостей. В отношении ещё 10 составили протоколы за незаконное использование иностранной рабочей силы.

Всего с начала года в области зарегистрировано более 15 тысяч иностранцев. За нарушение правил пребывания в РК к административной ответственности привлечены выше 1,8 тысячи человек. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы понесли ответственность 78 работодателей.