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    Восемь молочно-товарных ферм построят в Костанайской области

    22 Июня 2022, 15:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Восемь молочно-товарных ферм планируют построить в Костанайской области. Об этом сообщил аким области Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На данный момент в сфере АПК региона для дальнейшего развития животноводства молочного направления планируется реализация инвестпроектов по двум направлениям.

    «Это строительство восьми молочно-товарных ферм, семь из которых вместимостью по 1 200 голов КРС, мощностью 15,2 тыс. тонн производства молока в год. Еще одна крупная молочно-товарная ферма будет вместимостью 3 тыс. голов КРС, мощностью 42,6 тыс. тонн производства молока в год»,- сообщил глава Костанайской области.

    В регионе также планируют построить маслоэкстракционный завод мощностью 200 тыс. тонн в год и комбикормовой завод мощностью 30 тыс. тонн в год.

    Ранее в управлении сельского хозяйства сообщили о том, как посредством семейных и молочно-товарных ферм в регионе будут развивать животноводство.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Сельское хозяйство Регионы Казахстана Общество
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