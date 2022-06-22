Восемь молочно-товарных ферм построят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Восемь молочно-товарных ферм планируют построить в Костанайской области. Об этом сообщил аким области Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент в сфере АПК региона для дальнейшего развития животноводства молочного направления планируется реализация инвестпроектов по двум направлениям.

«Это строительство восьми молочно-товарных ферм, семь из которых вместимостью по 1 200 голов КРС, мощностью 15,2 тыс. тонн производства молока в год. Еще одна крупная молочно-товарная ферма будет вместимостью 3 тыс. голов КРС, мощностью 42,6 тыс. тонн производства молока в год»,- сообщил глава Костанайской области.

В регионе также планируют построить маслоэкстракционный завод мощностью 200 тыс. тонн в год и комбикормовой завод мощностью 30 тыс. тонн в год.

Ранее в управлении сельского хозяйства сообщили о том, как посредством семейных и молочно-товарных ферм в регионе будут развивать животноводство.