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      Северо-Казахстанская область

    Восемь миллиардов требуются на строительство полигонов в районах СКО

    2 Марта 2023, 12:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с помощью космомониторинга за год выявили 232 несанкционированных свалки. Ликвидировали 224, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель департамента экологии Азамат Бектасов на заседании акимата отметил, что космический мониторинг осуществляют с 2019 года. Ежегодно выявляют сотни стихийных мест размещения отходов.

    По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбута Исманова, в соответствии с требованиями экологического законодательства оформить действующие свалки не предоставляется возможным. Для решения проблемы нужно построить полигоны в девяти районах области.

    «Разработана проектно-сметная документация для строительства восьми полигонов для районных центров и крупных населенных пунктов. Стоимость реализации проектов составляет около восьми млрд тенге», - сказал Б.Исманов.

    Аким области Айдарбек Сапаров отметил, что построить полигоны в районах – действительно дорогое удовольствие.

    «Требования большие. Создайте рабочую группу, выходите в «центр». Для сельских округов должны быть типовые проекты. В любом населенном пункте есть свалка. Еще и скотомогильник. В этом направлении тоже надо поработать. В каждом населенном пункте должна быть хотя бы яма Беккари. До 1 июля ликвидировать все стихийные свалки», - поручил глава региона.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство
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