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    Восемь мигрантов погибли в «Хостеле на Алма-Атинской» в Москве

    29 Июля 2022, 07:40

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - При пожаре в общежитии «Хостел на Алма-Атинской» на юге Москвы погибли восемь человек. Восемь человек спасены, 200 эвакуированы, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на ТАСС.

    «Общежитие расположено по улице Алма-Атинской, дом 7, корпус 2. В настоящее время установлено, что погибло восемь человек, еще троих осматривают медики. Все погибшие были мигрантами. Их гражданство устанавливается. Разбор завалов продолжается. Пожар уже потушили, горели три комнаты и коридор на площади 150 кв. м», - сказал источник в экстренных службах.

    По данным пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило в четверг в 23:58 мск, возгорание удалось ликвидировать в течение 20 минут.

    Как уточнили в пресс-службе АО «Мосгаз», данное здание не газифицировано.

    Предварительно, причиной ЧП стал аварийный режим работы энергосети, а решетки на окнах, позднее сообщение о возгорании и попытки самостоятельно его потушить привели к большому числу погибших, сообщил источник в экстренных службах.

    Очевидцы пожара сообщили, что хостел в многоквартирном доме на Алма-Атинской улице был открыт в мае 2019 года без согласия жильцов.

    Хостел имеет отдельный вход с торца дома, все его окна - с решетками. «Мы слышали сильный хлопок, затем сразу мощный шум открытого пламени. После этого мужчины стали кричать, чтобы выбивали окна. <...> Пожарные и скорые приехали очень быстро», - добавила свидетельница пожара.

    Компания, которая владеет «Хостелом на Алма-Атинской», зарегистрирована три месяца назад, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Фото: tass.ru

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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