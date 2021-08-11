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    Восемь медработников подделывали паспорта вакцинации в Казахстане

    11 Августа 2021, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентством по финансовому мониторингу при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городах Алматы, Шымкент, Актобе, Павлодар и Тараз установлены медицинские работники и другие лица, занимавшиеся незаконной продажей поддельных паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Вышеуказанные лица, с целью обогащения, вопреки задачам органов здравоохранения и нормам морали, проводили фиктивную вакцинацию граждан.

    Таким образом заведомо поддельные паспорта вакцинации реализовывали за денежное вознаграждение от 5 000 до 30 000 тенге.

    По данным фактам начаты 7 досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренных 385 статьей уголовного кодекса. То есть подделка документов.

    В настоящее время установлено 37 граждан, на имя которых выданы фиктивные паспорта вакцинации, а также 12 лиц, в том числе 8 медицинских работников, причастных к подделке.

    Оперативно-следственные мероприятия по установлению других подозреваемых лиц продолжаются.

    Автор:

    Борьба с преступностью Коррупция Коронавирус в РК Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации Финансы
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