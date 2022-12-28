Восемь медицинских объектов построят в селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В сельских населенных пунктах Северо-Казахстанской области в следующем году появятся новые объекты здравоохранения. Об этом сообщил на брифинге заместитель акима области Сатжан Аблалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации С. Аблалиева, в рамках пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» начнется строительство четырех врачебных амбулаторий, двух фельдшерско-акушерских пунктов и одного медицинского пункта.

«В рамках Комплексного плана планируется строительство поликлиники на 250 посещений в селе Кишкенеколь Уалихановского района. По мере застройки микрорайонов Петропавловска в целях шаговой доступности к объектом здравоохранения идет строительство поликлиник на 250 посещений в микрорайонах «Жас оркен» и «Береке». В рамках программы «Ауыл-Ел бесігі» в следующем году завершится капитальный ремонт четырех больниц. В случае выделения дополнительных средств, планируем отремонтировать еще пять объектов здравоохранения», - проинформировал С.Аблалиев.

Ранее местные власти обещали, что продолжится и строительство многопрофильной областной больницы. Ее возведение приостановили весной этого года.



