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    Восемь медалей привезли с чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ спортсмены Улытауской области

    2 Мая 2023, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 25 по 30 апреля в городе Самарканд (Узбекистан) проходил чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Улытауской области.

    По итогам соревнований воспитанники специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Управления физической культуры и спорта Улытауской области показали отличные результаты. На счету наших спортсменов – 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

    Салов Вячеслав: С2 (каноэ-двойка) – золото на дистанции 200 м; С2 (каноэ-двойка) – серебро на дистанции 500 м; С2 (каноэ-двойка) – серебро на дистанции 1000 м.


    Фалалеева Виктория: К4 (байдарка-четверка) – золото на дистанции 500 м.

    Турсын Малика: C1 (каноэ-одиночка) – серебро на дистанции 200 м; С4 (каноэ-четверка) – бронза на дистанции 500 м.

    Крайнев Глеб: С4 (каноэ-четверка) – золото на дистанции 500 м.

    Ударцев Глеб: К1 (байдарка-одиночка) – бронза на дистанции 200 м.

    Автор:

    Артем Волков

    Спорт Улытауская область
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