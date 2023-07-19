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      Северо-Казахстанская область

    Восемь ложных звонков о терроризме зарегистрировали в СКО

    19 Июля 2023, 21:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали восемь ложных сообщений об акте терроризма. Полицейские напомнили, что за это правонарушение грозит уголовное наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, согласно санкции статьи Уголовного кодекса, наказывается штрафом в размере до 5 000 МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

    Стражи порядка отметили, что подобные «шутки» приводят к нарушению нормального функционирования объектов и финансовым убыткам. В реагировании на сигналы бывают задействованы значительные силы и средства. Организуется эвакуация людей, перекрываются подъездные пути. На место прибывают экипажи пожарной службы и скорой медицинской помощи, взрывотехники и кинологи с собаками, выставляется полицейское оцепление. По каждому случаю такого сообщения принимается весь комплекс следственно-оперативных мер по установлению злоумышленника.

    «Ложное сообщение об акте терроризма — серьёзное преступление, которое в Казахстане нередко совершают подростки. В нашем регионе таких фактов не зарегистрировано. Мотивы же у школьников могут быть разными: от умышленного хулиганства до желания сорвать уроки. На плечи родителей «шутников» ложится уголовная ответственность. В начале учебного года планируется ужесточение ответственности, о чём будет сообщено дополнительно. Родителям следует внушить несовершеннолетним детям недопустимость подобных выходок», - подчеркнули в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью
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