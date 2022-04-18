Восемь лет назначили экс-главе акмолинского облздрава за хищение бюджетных средств

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Восемь лет лишения свободы и возмещение материального ущерба в размере 86,8 млн тенге - такой приговор вынес кокшетауский городской суд в отношении экс-руководителя управления здравоохранения Акмолинской области и директора ТОО, совершивших хищение бюджетных средств во время объявленного в стране чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации кокшетауского городского суда, рассмотрено уголовное дело в отношении трех лиц, обвиненных в совершении преступления по пункту 2 части 4 статьи 189 УК «Хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору», что является тяжким преступлением. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет.

Судом было установлено, что бывший руководитель управления здравоохранения Акмолинской области И. и директор ТОО М. по предварительному сговору во время объявленного в стране чрезвычайного положения совершили хищение бюджетных средств, выделенных на приобретение двух наркозно-дыхательных аппаратов, семи медицинских больничных кроватей и одного аппарата ИВЛ. Был произведен закуп оборудования, уже бывшего в употреблении, снятого с производства и без гарантии от заводов-изготовителей, что не соответствовало требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Преступными действиями со стороны этих двух подсудимых причинен материальный ущерб государству в особо крупном размере на сумму 86 895 000 тенге.

Третий фигурант дела Т. подписал отдельные документы, после его освобождения от должности главного врача областного противотуберкулезного диспансера, вследствие чего государству причинен материальный ущерб в сумме более 25 млн тенге.

Прокурор просил назначить наказание экс-руководителю облздрава и руководителю ТОО по 10 лет лишения свободы, а последнему фигуранту дела - 8 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего - управление здравоохранения Акмолинской области - просил назначить наказание по всей строгости закона. Сами подсудимые вину не признали.

«Приговором суда И. и М. осуждены по п.2 ч.4 ст.189 УК к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе и квазигосударственном секторе. Т. признан виновным по отдельному эпизоду по ч. 4 ст.195 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и освобожден от уголовной ответственности, ввиду применения Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан», ущерб по делу возмещен в полном объеме. Внесено представление Президенту РК о лишении Т. государственной награды «Парасат», - отметили в ведомстве.

Обращен в доход государства дорогостоящий автомобиль, 2020 года выпуска, принадлежащий М. Гражданский иск прокурора и потерпевшего удовлетворен, с осужденных взыскано в пользу потерпевшего в солидарном порядке материальный ущерб на сумму 86,8 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Как добавили в ведомстве, судом вынесено также частное постановление в адрес департамента комитета национальной безопасности по Акмолинской области и прокурора Акмолинской области за грубые нарушения норм уголовно-процессуального кодекса при расследовании настоящего уголовного дела.