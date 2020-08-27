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    Восемь казахстанских туристов спасены с горящей яхты у берегов Сардинии

    27 Августа 2020, 11:11

    КАЛЬЯРИ. КАЗИНФОРМ - Итальянская береговая охрана в среду опубликовала впечатляющее видео, на котором 50-метровая яхта горит и тонет в Средиземном море у итальянского побережья Сардинии. Со слов представителей береговой охраны, 17 человек были спасены с горящей яхты Lady MM, которая оставила за собой только огромное облако дыма. Инцидент произошел во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на VOA News.

    Сообщается, что яхта Lady MM направлялась с Капри на Сардинию.

    Итальянское информационное агентство ANSA передает, что яхта загорелась примерно в 96 километрах от Капо Комино, на северо-восточном побережье Сардинии. Служба новостей сообщает, что береговая охрана, получив сигнал бедствия с яхты, направила к месту происшествия две лодки и вертолет.

    17 человек на борту, включая восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа, уже покинули судно и находились в другой лодке, когда прибыла береговая охрана. Один из кораблей береговой охраны доставил команду и туристов в поселок Синискола на Сардинии. Сообщений о пострадавших не поступало.

    Береговая охрана выясняет причину аварии.

    Видео: Euronews

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Туризм Происшествия Италия
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