Восемь казахстанских туристов спасены с горящей яхты у берегов Сардинии

КАЛЬЯРИ. КАЗИНФОРМ - Итальянская береговая охрана в среду опубликовала впечатляющее видео, на котором 50-метровая яхта горит и тонет в Средиземном море у итальянского побережья Сардинии. Со слов представителей береговой охраны, 17 человек были спасены с горящей яхты Lady MM, которая оставила за собой только огромное облако дыма. Инцидент произошел во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на VOA News.

Сообщается, что яхта Lady MM направлялась с Капри на Сардинию.

Итальянское информационное агентство ANSA передает, что яхта загорелась примерно в 96 километрах от Капо Комино, на северо-восточном побережье Сардинии. Служба новостей сообщает, что береговая охрана, получив сигнал бедствия с яхты, направила к месту происшествия две лодки и вертолет.

17 человек на борту, включая восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа, уже покинули судно и находились в другой лодке, когда прибыла береговая охрана. Один из кораблей береговой охраны доставил команду и туристов в поселок Синискола на Сардинии. Сообщений о пострадавших не поступало.

Береговая охрана выясняет причину аварии.

Видео: Euronews