Восемь казахстанских банков предлагают услуги по заказу карточек онлайн и бесплатной доставке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заказать платежную карту сегодня в условиях чрезвычайного положения можно быстро и бесплатно, не посещая отделения банков. Услугу по удаленному заказу и доставке банковских карт предлагают несколько банков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

«Для этого не нужно быть клиентом определенного банка. Клиентом вы становитесь как раз в момент регистрации и открытия карточного счета. Для того чтобы получить карточку, выберите один из восьми банков, предлагающих данную услугу. Это Halyk Bank, Jysan Bank, Eurasian Bank, Altyn Bank, Банк Хоум Кредит, Сбербанк Forte Bank и АТФБанк», - говорится в сообщении.

Карточку банки изготавливают от одного до двух дней.

1) Halyk Bank предоставляет услугу по удаленному созданию и доставке карт. Новые клиенты банка могут заказать доставку в городах Алматы и Нур-Султан на сайте. Те, кто уже является или ранее являлся клиентом банка (т.е. его личные данные есть в базе банка), могут сделать это в мобильном приложении, и им данная услуга доступна по всему Казахстану. После введения контактных данных, с вами свяжется менеджер для уточнения деталей и адреса доставки.

2) Jysan Bank также предоставляет такую услугу. Алгоритм очень простой. Достаточно скачать мобильное приложение, выбрать и заказать определенную карту и в способе получения выбрать «доставка» и указать адрес доставки. Сервис пока доступен в Алматы и Нур-Султане, но вскоре запустится и в других городах.

3) Eurasian Bank. Заявку можно оформить на сайте или в мобильном приложении. После введения контактных данных, с вами свяжется менеджер для уточнения деталей и адреса доставки. Процедура доступна в городах Нур-Султан в Алматы и станет доступна в ближайшее время в других городах

4) Altyn Bank – с помощью мобильного приложения банка Altyn-i можно после несложной процедуры регистрации открыть себе виртуальную карту, которую можно подключить к сервисам Samsung Pay и Apple Pay. Социальное пособие также можно получить на данную карту, поскольку банковский счет будет открыт бесплатно сразу после регистрации. В ближайшее время банк возобновит физическую доставку пластиковых карт во все регионы Казахстана

5) Банк Хоум Кредит – карту можно заказать на сайте, после чего с вами свяжется специалист банка для уточнения данных и адреса доставки. Доставка в настоящий момент возможна в следующих городах: Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Актобе, Шымкент, Тараз, Караганда, Кызылорда, Кокшетау, Павлодар, Семей, Жезказган, Костанай, Усть-Каменогорск, Уральск и Петропавловск

6) Сбербанк. Карту можно заказать как на сайте, так и в мобильном приложении. После оформления заявки с вами свяжется менеджер, который уточнит все данные. В момент доставки курьер сфотографирует вас и ваш документ и передаст эти данные в банк для подтверждения личности. Но не переживайте, банк гарантирует, что ваши данные не попадут в руки третьих лиц. Услуга доступна в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

7) Forte Bank. Заявку на открытие карты можно оставить на сайте или в мобильном приложении. После заполнения контактных данных с вами свяжется специалист банка. Карта будет доставлена вам курьерской службой. При получении карты необходимо будет подтвердить свою личность и подписать договор.

8) АТФБанк. Карту можно заказать как на сайте, так и в мобильном приложении АТФ24. После заполнения анкеты с вами свяжется менеджер, который уточнит все детали, в том числе адрес доставки. Идентификация клиента, подавшего заявление через сайт, производится в момент доставки. Карта становится активной после первого использования в банкомате. Срок доставки по Алматы составляет около 2 дней, по Казахстану – до 10 дней.

В целом при использовании банковских карт и других банковских продуктов необходимо помнить о правилах безопасности: никому не передавать данные своей карты: PIN-код, CСV-код, а также свои личные данные. Совершайть онлайн-покупки только в проверенных интернет-магазинах. Для дополнительной безопасности установить двухфакторную идентификацию и отслеживать списание средств через SMS или интернет-банкинг.

Подробности условий использования карточных продуктов уточняйте у менеджеров финансовых организаций.



