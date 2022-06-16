10:58
16 Июня 2022 10:28
Восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них в городе Алматы – три человека, в столице – пять человек.
Всего в стране выздоровело 1 292 113 человек от COVID-19.
Ранее сообщалось, что 13 новых случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане.
Читайте также
Лента новостей
10:51
10:48
10:39
10:28
10:18
10:17
10:16
10:08
09:59
09:48
09:37
09:25
09:11
09:09
08:43
08:21
08:00
07:46
07:12