16 Июня 2022 10:28

Восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в городе Алматы – три человека, в столице – пять человек.

Всего в стране выздоровело 1 292 113 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что 13 новых случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане.