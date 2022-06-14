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Восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
14 Июня 2022 10:38

Восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в городе Алматы – два человека, в столице – шесть человек.

Всего в стране выздоровело 1 292 097 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что семь новых случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане.


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