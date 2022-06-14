11:50
14 Июня 2022 10:38
Восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них в городе Алматы – два человека, в столице – шесть человек.
Всего в стране выздоровело 1 292 097 человек от COVID-19.
Ранее сообщалось, что семь новых случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане.
Читайте также
Лента новостей
11:46
11:37
11:32
11:29
11:25
11:17
11:13
11:05
10:54
10:52
10:42
10:38
10:38
10:36
10:31
10:23
10:02
10:01
09:47