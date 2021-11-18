Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Восемь иностранцев без ПЦР-тестов не пропустили на границе РК в Павлодарской области

    18 Ноября 2021, 20:28

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в Казахстан через границу не впустили 8 иностранцев. Гражданам стран СНГ запретили въезд в страну из-за отсутствия у них справок об отрицательном ПЦР-тесте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки запрещён въезд в страну восьми гражданам СНГ, из них 4 гражданина Российской Федерации, 2 гражданина Узбекистана и 2 - Кыргызстана, не предоставивших справок с отрицательным результатом обследования методом ПЦР», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического надзора Павлодарской области.

    Там также отметили, что за прошедшие сутки через границу Казахстана прошли 559 человек: 226 пеших и 333 водителя фуры. В карантинный стационар помещены 4 человека. «Подтверждённых случаев КВИ на автопереходах не выявлено», - добавили в ДСЭК.

    По данным эпидемиологов, продолжается мониторинг за перемещением людей на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и «Шарбакты». «Специалисты санэпидслужбы круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих государственную границу. Кроме того, проводятся консультации и разъяснения по правилам пересечения границы по телефону жителям не только Павлодарской области, но и иностранным гражданам», - отметили в ДСЭК.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Пограничники Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Скопление автотранспорта на госгранице прокоментировали в Пограничной службе КНБ РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам